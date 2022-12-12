посёлок Петровский, посёлок Петровский, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Петровский

Красноармейский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1146Петровская, стан. казач. Ор. в.при оз. втором Горьком.161668152141Часовня, почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Станичный юрт Миясский
978. Петровский, поселок казачий, при озере, дворов 45, жителей 331, часовня, школа, почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Красноармейский район
324989Петровскийпосёлок55°14'00"61°37'00"N-41-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Красноармейский муниципальный район, Озерное сельское поселение
75634445101п Петровскийпоселок
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