Палатово
Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
476Палатов (Палатово, Пригородок Палатов), с. каз.при протоке рч. Сенной.332837314721490Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
200. Палатово, пригород бывший государственный, при речке Сенной, дворов 405, жителей 2832, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 2 церкви православных, молит Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
133694Палатовосело50°25'38°10'M-37-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14642452101с Палатовосело