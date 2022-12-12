Железница-Обрезково
Арсеньевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3319Железница, сц. вл.при рч. Железнице.231038145164Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
941. Железница, деревня бывшая владельческая, при речке Железнице, дворов 79, жителей 545
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
390345Железница-Обрезководеревня53°45'с.ш.36°55'в.д.N-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70604410226д Железница-Обрезководеревня