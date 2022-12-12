Русаново
Орловский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10672Русановское, с. каз.при рч. Мостовице.152541112Церковь православная 1. Сельское училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
859. Русановское (Коково Лукина, Пасынковы), село бывшее государственное, дворов 4, жителей 22, церковь православная, школа, торжок по воскресеньям
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
28841Русановосело58°37'48°43'O-39-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33645420630с Русановосело