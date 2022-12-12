посёлок Кома, посёлок Кома, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Кома

Новоселовский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
811Комское, с. каз.при рч. Коме.209132142536518Церковь православная 1. Пристань. Перевоз.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Комская волость
2087Комское, с., на р. Енисее; церк. Покровская [1]; ц.-пр. шк.; общ. богад.; почт. опер. при вол. пр.; каз. в. л. № 209.; хлеб.-з. маг.; ярм. с 25 дек. по 1 янв.; баз. по пя Показать все 273772774

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Новоселовский район
144759Комапосёлок55°01'91°13'N-46-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Новоселовский муниципальный район, Сельское поселение Комский сельсовет
4641407101п Кома#Н/Д
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