деревня Средний Толкиш, деревня Средний Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Средний Толкиш

Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3214Средний Толкиш, д. каз.при рч. Толкише.203737140168
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Каргалинская волость
1496. Ново-Поселенный Татарский Ср. Толкиш, деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 134, молитвенный дом

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Больше-Толкишевская волость
Новопоселенный Талкиш, Больше-Толкишевскойсм. Толкиш Средний
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Толкиш Новопоселенный, Больше-Толкишевскойсм. Толкиш Средний
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Толкиш Средний, Больше-Толкишевскойрусские563
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Чистопольский уезд, Каргалинская волость
Татарский Толкиш Средний, Каргалинскойсм. Татарск. Токмакла.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Чистопольский район
189709Средний Толкишдеревня55°20'51°00'N-39-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Малотолкишское сельское поселение
92659447106д Средний Толкишдеревня
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