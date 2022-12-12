Средний Толкиш
Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3214Средний Толкиш, д. каз.при рч. Толкише.203737140168Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1496. Ново-Поселенный Татарский Ср. Толкиш, деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 134, молитвенный дом
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Новопоселенный Талкиш, Больше-Толкишевскойсм. Толкиш СреднийПоказать скан
Толкиш Новопоселенный, Больше-Толкишевскойсм. Толкиш СреднийПоказать скан
Толкиш Средний, Больше-Толкишевскойрусские563Показать скан
Татарский Толкиш Средний, Каргалинскойсм. Татарск. Токмакла.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189709Средний Толкишдеревня55°20'51°00'N-39-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Малотолкишское сельское поселение
92659447106д Средний Толкишдеревня
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