село Белоусовка, село Белоусовка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Белоусовка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Ладыжинская волость
633. Белоусовка, село бывшее владельческое, при речке Сальнице, дворов 212, жителей 1557, церковь православная, школа, постоялый двор, питейный дом, 2 водяных мельницы, в Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Ладыжинская волость
Белоусовка403230029¾12

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2293Білоусівкаселоцентр сільської радир-н Тульчинськийсільрада Білоусівська
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