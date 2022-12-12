деревня Селихово, деревня Селихово, Кашинский, Тверская область (на 2019) — Familio

Селихово

Кашинский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6003Селихово, д. каз.при рч. Мурможе.3015206260
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Кобылинская волость
564. Селихово, деревня бывшая государственная, при речке Муратушке, дворов 21, жителей 126, красильня

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Славсковская волость
36Селихово331

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
282442Селиховодеревня57°16'37°09'O-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кашинский
28758000711д Селиховодеревня
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