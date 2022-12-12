агрогородок Красное, агрогородок Красное, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Красное

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Поколюбичская волость
171. Красное, село бывшее владельческое, дворов 101, жителей 682, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Поколюбичская волость
9Село Красноепроселкебол. БардинКрасненск. с. о. 184601628Красненского пр. 1586

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Красненский сельсовет
д Красное3543

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Красненский сельсовет
аг. Красное1223
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