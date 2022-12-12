деревня Федосята, деревня Федосята, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Федосята

Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
14383Федосеевская (Малинцы), д. каз.при колодцах.40114206692Волостное правление. Земская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Федосеевская волость
1233. Федосеевская (Федосята), деревня бывшая государственная, при речке Шелепихе, дворов 26, жителей 173, волостное правление (уездный город в 40 верстах), земская почто Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Белохолуницкий район
338808Федосятадеревня58°52'50°49'O-39-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Белохолуницкий муниципальный район, Белохолуницкое городское поселение
33605101141д Федосятадеревня
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