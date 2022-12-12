деревня Языково, деревня Языково, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд (на 1904) — Familio

Языково

Озерищенская волость, Дорогобужский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4811Языково, д. вл.при рч. Искоже.73041915
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Озерищенская волость
297. Языково (Ректы), село бывшее владельческое, дворов 7, жителей 40, церковь православная

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Озерищенская волость
110ЯзыковоДеревня1293729
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