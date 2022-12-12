село Яковлево, село Яковлево, Савинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Яковлево

Савинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2866Яковлево, с. вл.при рч. Тальше.173545181174Церковь православная 1. Фабрик 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Меховицкая волость
843. Яковлево, село бывшее владельческое, при реке Уводи, дворов 53, жителей 335, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Савинский район
5040Яковлевосело56°30'41°04'O-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Савинский муниципальный район, Вознесенское сельское поселение
24625404121с Яковлевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close