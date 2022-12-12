село Уланок, село Уланок, Суджанский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Уланок

Суджанский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2361Уланов, с. каз. и вл.при руч. Улапке.12591673623Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Суджанский уезд, Уланковская волость
1064. Уланок, село бывшее владельческое и государственное, дворов 249, жителей 1305, волостное правление (уездный город в 13 верстах), церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Суджанский район
50662Уланоксело51°08'35°25'M-36-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Суджанский муниципальный район, Сельское поселение Уланковский сельсовет
38640480101с Уланоксело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close