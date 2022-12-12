село Романовка, село Романовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Романовка

Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
167Романовское, с. каз.при рч. Юруштале.985087334299Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Слоновская волость
243. Романовка, деревня бывшая государственная, при речке Юруштале, дворов 78, жителей 616, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Шарлыкский район
74932Романовкасело52°41'с.ш.55°12'в.д.N-40-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Шарлыкский муниципальный район, Сельское поселение Богородский сельсовет
53656402106с Романовкасело
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