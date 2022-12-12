город Кирсанов, город Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Кирсанов

город Кирсанов, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Города
4КИРСАНОВ. Уездный.При р. Пурсовке.121792¾60528632723Церквей православных 4. Девичий монастырь. Часовня православная. Уездное и приходское училище. Ярмарок 2. Базар по вторникам. Почтовая станция. Заводов 8: салотопенных Показать все
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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд
город Кирсанов92¾

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область
9144Кирсановгород обл.подч.52°39'42°44'N-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, город Кирсанов
68705000001г Кирсановгород
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