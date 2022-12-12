Узи
Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7488Узинское, с. каз.при рч. Узинке.1706246140161Церковь православная 1. Сельская расправа. Почтовая станция. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
682. Узи (Узинское), село бывшее государственное, при речке Узинье, дворов 77, жителей 462, волостное правление (уездный город 170 в.), церковь православная, школа, почто Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
517826Узисело57°22'00"52°27'00"O-39-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94639466101с Узисело