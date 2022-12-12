село Узи, село Узи, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Узи

Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7488Узинское, с. каз.при рч. Узинке.1706246140161Церковь православная 1. Сельская расправа. Почтовая станция. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Узинская волость
682. Узи (Узинское), село бывшее государственное, при речке Узинье, дворов 77, жителей 462, волостное правление (уездный город 170 в.), церковь православная, школа, почто Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Селтинский район
517826Узисело57°22'00"52°27'00"O-39-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Селтинский муниципальный район, Узинское сельское поселение
94639466101с Узисело
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