село Ближняя Полубянка, село Ближняя Полубянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Ближняя Полубянка

Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2173Ближняя Полубянка (Минжулин), хут. каз.при колодцах.151560345343Православный молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Дальне-Полубянская волость
969. Ближне-Полубянка (Менжулина), слобода бывшая государственная, дворов 119, жителей 779, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Острогожский район
7276Ближняя Полубянкасело50°45'с.ш.39°12'в.д.M-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Острогожский муниципальный район, Петренковское сельское поселение
20631460106с Ближняя Полубянкасело
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