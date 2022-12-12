село Алдиарово, село Алдиарово, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Алдиарово

Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2866Алдиарова (Ельбось), д. каз. (1)при рч. Эль.371178228258
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Архангельско-Янтиковская волость
1276. Алдиярова (Алибоси, Эльбось), деревня бывшая государственная, при речке Але, дворов 103, жителей 484, базар по вторникам

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Архангельско-Янтиковская волость
с. Алдиарово (Эль-бось), Арх.-Янтиковскойчуваши942
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с. Эль-бось, Арх.-Янтиковскойсм. с. Алдиарово.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Янтиковский район
120565Алдиаровосело55°35'с.ш.47°46'в.д.N-38-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский муниципальный район, Алдиаровское сельское поселение
97658405101с Алдиаровосело
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