Алдиарово
Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2866Алдиарова (Ельбось), д. каз. (1)при рч. Эль.371178228258Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1276. Алдиярова (Алибоси, Эльбось), деревня бывшая государственная, при речке Але, дворов 103, жителей 484, базар по вторникам
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Алдиарово (Эль-бось), Арх.-Янтиковскойчуваши942Показать скан
с. Эль-бось, Арх.-Янтиковскойсм. с. Алдиарово.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
120565Алдиаровосело55°35'с.ш.47°46'в.д.N-38-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97658405101с Алдиаровосело