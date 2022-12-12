село Сцепное, село Сцепное, Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Сцепное

Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1632Сцепное, с. каз.при руч. Сцепенке.4520128753750Церковь православная.
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1633Сцепная, д. вл.при колодцах.4520117676
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Калабинская волость
685. Сцепное, село бывшее государственное, дворов 288, жителей 2042, церковь православная, 4 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Задонский район
79109Сцепноесело52°16'00"38°55'00"N-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Задонский муниципальный район, Сельское поселение Ольшанский сельсовет
42624448151с Сцепноесело
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