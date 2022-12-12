деревня Починки, деревня Починки, Ногинский район, Московская область (на 2018) — Familio

Починки

Ногинский район, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
935Починки, д. вл.при р. Починовке.102250140162
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Ямкинская волость
434. Починки, деревня бывшая владельческая, при речке Черноголовке, дворов 68, жителей 375, 20 полушелк. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Ямкинская волость
Дер. Починки 828983емское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Ногинский район
41682Починкидеревня55°55'с.ш.38°27'в.д.N-37-005
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