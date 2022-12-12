село Кариан, село Кариан, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Кариан

Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
400Кариян, д. вл.при рч. Кариане.60834161167Завод конный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Карияновская волость
82. Новопокровское (Кариан), село бывшее владельческое, при реке Кариане, дворов 163, жителей 1107, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Карияновская волость
село Ново-Покровское Кариян«Покровско-Марфинское» п.-т. отделение5520

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Знаменский район
64411Кариансело52°16'41°14'N-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Знаменский муниципальный район, Сельское поселение Дуплято-Масловский сельсовет
68606420111с Кариансело
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