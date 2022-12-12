железнодорожная станция Урусово, железнодорожная станция Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Урусово

Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Пителинская волость
936. Урусова и Притыкина, деревни бывшие владельческие, при речке Ранове, дворов 38, жителей 254, церковь православная, лавка, базар по воскресеньям, ярмарка 29-го июня и Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Чаплыгинский район
669606Урусовож.-д.ст.(нп)53°29'00"39°37'00"N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, Сельское поселение Урусовский сельсовет
42656480136ж/д ст Урусовожелезнодорожная станция
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