Урусово
Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- железнодорожная станция
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
936. Урусова и Притыкина, деревни бывшие владельческие, при речке Ранове, дворов 38, жителей 254, церковь православная, лавка, базар по воскресеньям, ярмарка 29-го июня и Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
669606Урусовож.-д.ст.(нп)53°29'00"39°37'00"N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42656480136ж/д ст Урусовожелезнодорожная станция