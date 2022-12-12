село Хреновое, село Хреновое, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Хреновое

Новоусманский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
182Хреновое, с. каз.при р. Усмани.30292339141064Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Рожественско-Хавская волость
81. Хреновое, село бывшее государственное, при речке Усмани, дворов 316, жителей 2069, церковь православная, школа, 11 ветряных мельниц, 2 лавки, ярмарка Покровская 17-го Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Новоусманский район
7316Хреновоесело51°39'с.ш.39°35'в.д.M-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Хреновское сельское поселение
20625496101с Хреновоесело
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