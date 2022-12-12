деревня Исаково, деревня Исаково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Исаково

Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1603Исаково, с. каз.при безьименных озерах.82281230304Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Ширданская волость
854. Исаково, село бывшее государственное, при озерах Подворном и Елховом, дворов 106, жителей 586, церковь православная, постоялый двор

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Ширданская волость
с. Исаково, Ширданскойрусские812
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Зеленодольский район
158917Исаководеревня55°43'48°33'N-39-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский муниципальный район, Городское поселение поселок городского типа Нижние Вязовые
92628162105д Исаководеревня
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