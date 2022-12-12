село Большой Мартын, село Большой Мартын, Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Большой Мартын

Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
683Ильинское (Ильинка, Мартын), с. вл.при рч. Мартыне.4040174742746Церковь православная. Завод конский.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Мартыновская волость
280. Мартын (Ильинка), село бывшее владельческое, дворов 259, жителей 1724, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, постоя Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Панинский район
7384Большой Мартынсело51°24'с.ш.40°02'в.д.M-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Панинский муниципальный район, Криушанское сельское поселение
20635424121с Большой Мартынсело
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