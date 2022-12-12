село Даниловское, село Даниловское, Ильинская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Даниловское

Ильинская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6276Даниловское, с. каз.при пруде.6662178206Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Ильинская (бывших государственных крестьян) волость
417. Даниловское, село бывшее государственное, при реке Одуеве, дворов 76, жителей 413, церковь православная, 2 ткацких светелки, 2 ветряных мельницы

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Ильинская волость
7294Даниловское село458155668
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