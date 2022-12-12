Сухобузимское
Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
89Сухой Бузим, с. каз.при рч. Большом и Малом Бузимах.62участк. кварт.128550441Церковь православная 1. Волостное правление. Винный подвал.Показать скан
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
1665Сухобузимское, с., на рч. Большом Бузиме; церк. Троицкая [2]; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; р. у. ч.; б.-ч.; леч. 3-го врач. уч.; общ. банк.; пож. др.; общ. богад.; 1 каз. и 2 ч Показать все 261980800—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12155Сухобузимскоесело56°30'93°18'O-46-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4651422101с Сухобузимское#Н/Д