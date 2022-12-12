село Сухобузимское, село Сухобузимское, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Сухобузимское

Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
89Сухой Бузим, с. каз.при рч. Большом и Малом Бузимах.62участк. кварт.128550441Церковь православная 1. Волостное правление. Винный подвал.
Показать скан

Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Сухобузимская волость
1665Сухобузимское, с., на рч. Большом Бузиме; церк. Троицкая [2]; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; р. у. ч.; б.-ч.; леч. 3-го врач. уч.; общ. банк.; пож. др.; общ. богад.; 1 каз. и 2 ч Показать все 261980800

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Сухобузимский район
12155Сухобузимскоесело56°30'93°18'O-46-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, Сельское поселение Сухобузимский сельсовет
4651422101с Сухобузимское#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close