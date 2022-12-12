село Карайчевка, село Карайчевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Карайчевка

Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
714Карайчев (Караичево), пос. каз.при Караичевом логе.332581272286Православный молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Козловская волость
278. Карайчевка, село бывшее государственное, дворов 107, жителей 787, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бутурлиновский район
7085Карайчевкасело50°53'с.ш.40°17'в.д.M-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, Карайчевское сельское поселение
20608436101с Карайчевкасело
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