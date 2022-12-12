Нижний Шибряй
Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
603Богоявленское (Шибряй), с. каз. и вл.при рч. Шибряе.8030195773785Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
206. Шибряй (Богоявленское), село бывшее государственное и владельческое, при речке Шибряйке, дворов 317, жителей 1851, церковь православная, богадельня
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Нижний-Шибряй«Уваровское» п.-т. отд.724
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65260Нижний Шибряйсело52°02'42°19'N-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68644450101с Нижний Шибряйсело