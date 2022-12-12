село Кабаево, село Кабаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Кабаево

Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
290Кабаево, с. удел.при ррч. Явлейке и Наруслейке.3717165798829Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Барашевская волость
137. Бабаево, село бывшее удельное, при речке Явлейке, дворов 287, жителей 2028, церковь православная, школа, 5 поташн. звд., овчинный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Дубенский район
85827Кабаевосело54°31'46°28'N-38-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, Кабаевское сельское поселение
89616420101с Кабаевосело
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