Кабаево
Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
290Кабаево, с. удел.при ррч. Явлейке и Наруслейке.3717165798829Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
137. Бабаево, село бывшее удельное, при речке Явлейке, дворов 287, жителей 2028, церковь православная, школа, 5 поташн. звд., овчинный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85827Кабаевосело54°31'46°28'N-38-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89616420101с Кабаевосело