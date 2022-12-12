Малая Серва
Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7309Серва малая (Третьякова), дер.при рч. Серве, впад. в р. Инву.1844165068Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1654. Серва Малая (Третьякова), деревня бывшая владельческая, при речке Серве, дворов 20, жителей 140, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346376Малая Сервадеревня59°02'00"54°44'00"O-40-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57821444186д Малая Сервадеревня