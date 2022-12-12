посёлок городского типа Бабаи, посёлок городского типа Бабаи, Харківська область (на 2018) — Familio

Бабаи

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Харьковский уезд
139Бабай, с. вл.при рч. Удах.1215166552577Церковь православная 1. Школа. Заводов: винокуренный, пивоваренный, кирпичный 1, овчинный и лесопильня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Бабаевская волость
6. Бабай, село бывшее владельческое, при речке Удах, дворов 202, жителей 1116, волостное правление (уездный город в 13 верстах), церковь православная, школа, лавка, винок Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24784Бабаїселище міського типуцентр селищної радир-н ХарківськийБабаївська селищна рада
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