Мугреево-Дмитриевское
Южский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1510Мугреево-Спасское, с. каз.при р. Лухе.522554151177Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1020. Спасское Мугреево (Дмитревское), село бывшее государственное, при реке Лухе, дворов 54, жителей 320, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь право Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
1592Мугреево-Дмитриевское село25850174522
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588290Мугреево-Дмитриевскоесело56°39'42°12'O-38-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24635407121с Мугреево-Дмитриевскоесело