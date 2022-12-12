село Мугреево-Дмитриевское, село Мугреево-Дмитриевское, Южский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Мугреево-Дмитриевское

Южский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
1510Мугреево-Спасское, с. каз.при р. Лухе.522554151177Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Мугреевская волость
1020. Спасское Мугреево (Дмитревское), село бывшее государственное, при реке Лухе, дворов 54, жителей 320, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь право Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Вязниковский уезд, Мугреевская волость
1592Мугреево-Дмитриевское село25850174522

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Южский район
588290Мугреево-Дмитриевскоесело56°39'42°12'O-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Южский муниципальный район, Мугреево-Никольское сельское поселение
24635407121с Мугреево-Дмитриевскоесело
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