деревня Снядин, деревня Снядин, Петриковский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Снядин

Петриковский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Лясковичская волость
420. Снядын, село бывшее владельческое, при реке Припяти, дворов 46, жителей 287, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Лясковичская волость
Снядин, село78512631697116
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Петриковский район, Голубицкий сельсовет
д Снядин174

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Петриковский район, Голубицкий сельсовет
д. Снядин123
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close