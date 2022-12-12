село Малая Князевка, село Малая Князевка, Аткарский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Малая Князевка

Аткарский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
304Малая Князевка, с. каз. и удел.при р. Медведице.845815011201097Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Невежкинская волость
190. М. Князевка, село бывшее государственное и удельное, при речке Медведице, дворов 325, жителей 2096, церковь православная, 3 лавки, водяная мельница
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