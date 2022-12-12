село Дмитровка, село Дмитровка, — Familio

Дмитровка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Дмитриевская волость
144. Дмитриевка, селение бывшее государственное, при речке Кальтечий, дворов 293, жителей 1881, волостное правление (уездный город 20 в ), молитвенный дом, школа, 3 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8804Дмитрівкаселоцентр сільської радир-н Бердянськийсільрада Дмитрівська
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