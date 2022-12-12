рабочий посёлок Медвенка, рабочий посёлок Медвенка, Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Медвенка

Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1640Медвенка (Медвенский Колодезь), слобода каз.при рч. Медвенском Колодце.24821310431076Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 5. Базары. Дом для пересыльных арестантов.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Медвенская волость
688. Медвенка, слобода бывшая государственная, дворов 401, жителей 2644, в. прв. (уездный город в 24 верстах), церковь православная, школа, 4 лавки, 3п. дв., 28 ветряных Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Медвенский район
10289Медвенкараб.посёлок51°25'36°06'M-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Медвенский муниципальный район, Городское поселение поселок Медвенка
38624151051рп Медвенкарабочий поселок
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