Медвенка
Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1640Медвенка (Медвенский Колодезь), слобода каз.при рч. Медвенском Колодце.24821310431076Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 5. Базары. Дом для пересыльных арестантов.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
688. Медвенка, слобода бывшая государственная, дворов 401, жителей 2644, в. прв. (уездный город в 24 верстах), церковь православная, школа, 4 лавки, 3п. дв., 28 ветряных Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10289Медвенкараб.посёлок51°25'36°06'M-37-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38624151051рп Медвенкарабочий поселок