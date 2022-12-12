село Сельцы, село Сельцы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сельцы

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
199Сельцы, с. каз.при колодце.3832150590635Церковь православная 1. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Кузминская волость
60. Сельцы, село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 197, жителей 1354, 2 церкви православных, 2 лавки, смол. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1125Сельцысело54°54'с.ш.39°32'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Селецкое сельское поселение
61627460101с Сельцысело
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