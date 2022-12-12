местечко Бубнов, местечко Бубнов, Прохоровская волость, Золотоношский уезд (на 1900) — Familio

Бубнов

Прохоровская волость, Золотоношский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
местечко
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
974Бубнов, мест. вл., каз. и казач.при р. Днепре.302081309286Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Прохоровская волость
257. Бубнов, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Днепре, дворов 130, жителей 731, церковь православная, питейный дом, лавка, 10 ветряных мельниц, 2 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Прохоровская волость
5.0Бубнов селоБубновскос коз.1029165164237474503977
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