город Новогрудок, город Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Новогрудок

Новогрудский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд
Новогрудок8400815 от С.-Петербурга907 от Москвы207½ от Минска
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Новогрудский уезд, Городечанская волость
Новогрудок, п.2161563
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Новогрудский район
г Новогрудок29336

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Новогрудский район
г. Новогрудок4963
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