село Каньгуши, село Каньгуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Каньгуши

Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
932Каньгуши (Канфгуш), с. каз.при руч. Бабошляе.1212103310314Церковь православная 1. Завод поташный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Девиченская волость
430. Каньгуши, село бывшее государственное, при речке Бабашляе, дворов 129, жителей 783, церковь православная, пот. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ельниковский район
85809Каньгушисело54°32'43°47'N-38-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ельниковский муниципальный район, Каньгушанское сельское поселение
89618430101с Каньгушисело
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