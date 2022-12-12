деревня Большой Имыш, деревня Большой Имыш, Ужурский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Большой Имыш

Ужурский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
263Больше-Имышинская, д. каз.при рч. Имыше и колодцах.1905357287233
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Ужурская волость
403Большой-Имыш, д., на рч. Б.-Имыш (при впадении ее в р. Чулым); час. [1]; нач. шк. М. Н. Пр.8036236853

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Ужурский район
144797Большой Имышдеревня55°08'90°38'N-46-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Сельское поселение Малоимышский сельсовет
4656419111д Большой Имыш#Н/Д
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