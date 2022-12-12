Большой Имыш
Ужурский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
263Больше-Имышинская, д. каз.при рч. Имыше и колодцах.1905357287233Показать скан
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
403Большой-Имыш, д., на рч. Б.-Имыш (при впадении ее в р. Чулым); час. [1]; нач. шк. М. Н. Пр.8036236853
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
144797Большой Имышдеревня55°08'90°38'N-46-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4656419111д Большой Имыш#Н/Д