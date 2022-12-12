Верхнее Шахлово
Серпуховский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5511Шехалово большое, д. удел.при р. Наре.171750189187Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1311. Верхнее Шахлово, деревня бывшая удельная, при речке Наре, дворов 56, жителей 462, 2 ткацк. ф.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Шахлово Верхнее 1815станция Шарапова Охота. 15882 чайные лавки.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39922Верхнее Шахловодеревня55°02'с.ш.37°15'в.д.N-37-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46651413201д Верхнее Шахловодеревня