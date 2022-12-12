село Ровки 1-е, село Ровки 1-е, Щекинский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Ровки 1-е

Щекинский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Крапивенский уезд
2736Ровки, с. вл.при колодцах и прудах.261536199211Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Крапивенский уезд, Лапотковская волость
756. Ровки, село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 171, церковь православная. В 2 верстах — станция железнодорожная Сумароково.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Щекинский район
9233Ровки 1-есело53°48'с.ш.37°27'в.д.N-37-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Щекинский муниципальный район, Лазаревское сельское поселение
70648440321с Ровки 1-есело
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