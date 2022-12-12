село Гущино, село Гущино, Мантуровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Гущино

Мантуровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2199Гущино (Лопухинка), д. вл.при р. Семи.452270374420
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Курская губерния, Тимский уезд
2523Гущино, с. каз. и вл.при Сейме.3518109467511Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Архангельская волость
894. Гущина, деревня бывшая владельческая, при реке Сейме, дворов 111, жителей 946

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Мантуровский район
51173Гущиносело51°20'37°13'M-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Мантуровский муниципальный район, Сельское поселение 2-й Засеймский сельсовет
38623410121с Гущиносело
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