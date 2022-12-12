деревня Гладышево, деревня Гладышево, Кашинский, Тверская область (на 2019) — Familio

Гладышево

Кашинский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
3851Гладышево, д. вл.при руч. безымянном.47172485105
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Васильевская волость
7. Гладышево, деревня бывшая владельческая, дворов 35, жителей 175, красильный завод

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. ГладышевоXI. Заручьевское общество21154242Зеленцовский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
110027Гладышеводеревня57°34'37°45'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кашинский
28758000251д Гладышеводеревня
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