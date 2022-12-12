Залужье
Сандовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2710Залужье, сц. вл.при колодце.402094855Часовня 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
810. Залужье, деревня бывшая владельческая, дворов 6, жителей 42, волостное правление (уездный город в 42 верстах), школа, почт. ст. В 2 верстах — 2 церкви православных, Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
19Залужье241
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129540Залужьедеревня58°29'36°44'O-37-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28649420231д Залужьедеревня