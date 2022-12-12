село Боромля, село Боромля, Сумська область (на 2018) — Familio

Боромля

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Ахтырский уезд
502Боромля, слоб. каз.при рч. Боромле.37станов. кварт.118129863018Церквей православных 4. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базары. Заводов: винокуренных 3, селитряный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Боромлянская волость
79. Боромля, слобода бывшая государственная, при речке Боромле, дворов 1213, жителей 5931, волостное правление (уездный город в 37 верстах), 5 церквей православных, часов Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-22027Боромляселоцентр сільської ОТГр-н ТростянецькийБоромля сільська об'єднана територіальна громада
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