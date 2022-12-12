деревня Педасельга, деревня Педасельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Педасельга

Прионежский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
195Педасельга, с.при колодцах.339337104121Лоп. 104—121. Церковь православная. Обывателъская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Ладвинская волость
42. Педа-Сельга, село бывшее горнозаводское, дворов 38, жителей 241, церковь православная, часовня, школа, обывательская станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Прионежский район
150842Педасельгадеревня61°33'34°42'P-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, Деревянское сельское поселение
86636422106д Педасельгадеревня
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