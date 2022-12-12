село Шулка, село Шулка, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Шулка

Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16892Шулкинское, с. каз.при рч. Шулке.5065165964Церковь православная 1. Лавок 2. Базары по воскресеньям.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Ернурская волость
1478. Шулка (Покличата), село бывшее государственное, дворов 21, жителей 173, 2 церкви православных

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Оршанский район
716549Шулкасело56°57'48°10'O-39-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, Шулкинское сельское поселение
88640450101с Шулкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close